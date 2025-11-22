Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde ‘TAMP’ (Türkiye Afet Müdahale Planı) tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde, afetlere hazırlık çerçevesinde TAMP tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. AFAD, UMKE, 112 ve kolluk kuvvetleri ile koordineli şekilde yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta senaryo gereği Kepez Liman yolunda Belediye Otobüs ile kimyasal madde yüklü bir aracın kaza yapması sonucunda 35 kazazede hastaneye getirildi. Kimyasal maddeden etkilenen kazazedeler, sağlık ekipleri tarafından KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Arındırma Ünitesinde arındırılarak gerekli tedavilerine başlandı. Yatışı gerekli olan hastalar ise uygun görülen servislere yerleştirildi.

HAP (Hastane Afet Planı) Başkanı olarak görev alan Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, tatbikatta görev alan tüm çalışanlara, Sivil Savunma Birimine ve sürece destek veren üniversiteli öğrencilere teşekkür ederek, afetlere hazırlık konusunda yapılan bu çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.