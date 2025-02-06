Mersin Beşiktaşlılar Derneği , Divan Otel'de düzenlenen Yeni Kongre Üyeleri Kimlik Kartı ve Rozet takdimi programında üyeleri ile bir araya geldi.

Yeni Kongre Üyelerinin katıldığı programda Derneğe yeni üyelik başvurusu yapmak üzre katılan Mersinli kartalların yoğun ilgisi programda ayrı bir coşkunun yaşanmasına sebep oldu.

Dernek Başkanı Ufuk Onuk'un , '' Kıymetli Beşiktaş ailesi, Başkan olarak bugün aranızda olamadım (süreci arkadaşlarla birlikte organize etmemize rağmen ) Bu yüzden öncelikle çok üzgün olduğumu bilmenizi isterim Kıymetli Beşiktaş ailesi, Başkan olarak bugün aranızda olamadım (süreci arkadaşlarla birlikte organize etmemize rağmen ) Bu yüzden öncelikle çok üzgün olduğumu bilmenizi isterim , Elde olmayan sebeplerden dolayı. Büyük BEŞİKTAŞ camiasına hoşgeldiniz. Sizlerle ,Derneğimizin ve Beşiktaşımızın nice başarılarını birlikte yaşamak umuduyla… Hayırlı uğurlu olsun. , Elde olmayan sebeplerden dolayı. Büyük BEŞİKTAŞ camiasına hoşgeldiniz. Sizlerle ,Derneğimizin ve Beşiktaşımızın nice başarılarını birlikte yaşamak umuduyla… Hayırlı uğurlu olsun '' mazeret mesajı ile katılamadığı program , Başkan Vekili Göksel Çat'ın açış konuşması ile başladı.

Başkan Vekili Göksel Çat , '' Beşiktaşımızın zor bir döneminde aramıza katıldınız ama inanıyoruz ki güzel günler yakın aramıza hoş geldiniz ''dedi.Konuşmanın ardından Başkan Vekili Çat yeni üyelere Kimlik Kartları ve Rozetlerini takdim ederek üyeliklerini tebrik etti ve Beşiktaş ailesine hoş geldiniz dedi.

Programda çok sayıda yeni üyenin de Dernek Üyelik başvurusu alındı. Yeni Kongre üyeleri ve Dernek üyelük başvurusu yapan Kartallar ile Mersin Beşiktaşlılar Derneği gücüne güç kattı.