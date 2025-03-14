Merkezefendi Belediyesi’nin Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılı Anma Programı nedeniyle 18 Mart Salı günü Türk edebiyatının usta ismi Sunay Akın sahne alacak.

Merkezefendi Belediyesi, Ramazan Ayı Özel etkinlikleri ve Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılı Anma Programı nedeniyle ünlü şair ve yazar Sunay Akın sevenleriyle buluşacak. Türk edebiyatının usta ismi Sunay Akın, 18 Mart Salı günü saat 21.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde unutulmaz bir etkinlikte hayranlarıyla buluşacak. Salı günü düzenlenecek olan özel gecede Merkezefendili ve Denizlili vatandaşlara usta isim Sunay Akın, Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılı’nda unutulmaz bir gün yaşatacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek gösteriye tüm sanatseverler davet edildi.

Kültür ve sanatın buluştuğu anlamlı bir gece düzenlediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hem Ramazan ayının güzelliğini ve manevi huzurunu hem de Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılı’nı hep birlikte anarak tüm hemşehrilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Şair ve yazar Sunay Akın’ın Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sahne alacağı Çanakkale Zaferimizin 110. Yılı Anma Programı’mıza tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" dedi.