Merkezefendi Kent Tiyatrosu’nun Aralık ayı oyun takvimi açıklandı. Tiyatro ekibi, 5-11-13-18-19 ve 25 Aralık tarihlerinde sahne alacak.

Hazırladıkları oyunlarla Denizlililerin ilgisini toplayan Merkezefendi Kent Tiyatrosu’nun Aralık ayındaki oyun takvimi duyuruldu. Oyunların hazırlıklarını tamamlayan tiyatro ekibi, yetişkin ve minik seyircileri ile buluşmayı bekliyor. Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Bonbon ve Şeker Kukla Tiyatrosu 5 Aralık saat 10.30’da Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek. Kent Tiyatrosu ardından Kırmızı Toka oyununu 11 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde, Palyaço Dodo’nun Okyanus Sirki oyunu 13 Aralık Cuma günü saat 10.30 ve 13.00’te Merkezefendi Kültür Merkezi’nde, Sınır oyunu 18 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde, Bonbon ve Şeker Kukla Tiyatrosu 19 Aralık Perşembe günü saat 10.30’da Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi’nde ve Dostluk Masal tiyatrosu 25 Aralık Çarşamba günü saat 10.30’da Merkez Kütüphanesi’nde oynanacak.