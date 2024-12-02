Marmaris Belediyesi ‘Bir kitap biletin olsun’ sloganıyla konserden sonra şimdi de tiyatro oyunu düzenliyor. Big Data isimli oyunu izlemek isteyen seyircilerden bilet almaları yerine kitap getirmeleri isteniyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ‘bir kitap biletin olsun’ sloganıyla bir konser düzenleyen Marmaris Belediyesi şimdi aynı sloganla tiyatro oyunu sergileyecek. Seyircilerden bilet almaları yerine kitap getirmeleri istenen Big Data isimli oyun 6 Aralık Cuma akşamı Armutalan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Getirilen kitaplarla Marmaris Belediyesi bünyesinde yeni kurulacak kütüphaneye destek sağlanacak.

24 Kasım’da düzenlenen Şef Tuğberk Çelikkol yönetiminde Erdinç Çelikkol Türk Müziği Derneği, Bursa İTÜ Türk Müziği Derneği ve Yüzüncü Yıl Orhangazi Cumhuriyet Korosu Türk Sanat Müziği konserinde yüzlerce kitabın toplandığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Hem sanatla buluşuyor hem de yeni kuracağımız kütüphanenin ilk adımlarını komşularımızla birlikte atıyoruz. Cuma günkü oyuna da tüm halkımızı bekliyoruz, tabi ki ellerinde bir kitapla” açıklamasını yaptı.

Kadir Samet Karaman’ın kaleme aldığı Big Data isimli oyunda bildiğimiz gerçeklerin başka bir gerçekle karşılaşana kadar sürdüğünü absürt bir dille anlatırken, hakikatin ironik varlığına davetiye çıkarıyor. Aylin Saraç’ın yönettiği oyunda Cengiz Sezgin, Aylin Saraç, Onur Gazdağ rol alıyor.