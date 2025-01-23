Merkezefendi Belediyesi, çocukların tatil sevincini paylaşmak için Merkezefendi Kültür Merkezi’nin açık otoparkına buz pateni pisti kurdu. Hem çocukları hem de ailelerini davet eden Belediye Başkanı Şeniz Doğan, buz pateni pistinin Mart ayına kadar açık olacağını belirtti.

İlçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Okulların tatile girmesiyle birlikte Merkezefendi Belediyesi öğrenciler için bir sürpriz hazırladı. Merkezefendi Kültür Merkezi’nin açık otoparkına Merkezefendi Belediyesi’nce büyük bir buz pateni pisti kuruldu. Çocuklar pistin tadını çıkarırken anne babaların da keyiflice vakit geçirmesi için pistin etrafına alışveriş stantları ve yiyecek-içecek kioskları yerleştirildi. İlk ve ortaokul öğrencilerinin ücretsiz girebileceği pist, Mart ayına kadar açık olacak. Aynı zamanda okul öncesi çocukların da ücretsiz olarak vakit geçireceği etkinlikler alanları da bulunuyor.

“Hem çocuklar hem yetişkinler keyifli vakit geçirecek”

Pistin kurulumunun büyük bir titizlikle tamamlandığı belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sevgili çocuklar, sevgili gençler; Merkezefendi Belediyesi olarak, sizlerin tatil sevincini paylaşmak için bir sürprizimiz var. Sizlere keyifli ve eğlenceli bir aktivite hazırladık. Merkezefendi Kültür Merkezi’mizin açık otoparkına, kocaman bir Buz Pateni Pisti kurduk. Değerli anne ve babalar, çocuklarımız eğlenirken, sizlerin de keyiflice vakit geçirebilmesi için, Buz Pateni Pisti’mizin etrafına alışveriş stantları ve yiyecek-içecek kioskları yerleştirdik. Okul öncesi çocuklarımızın, ilk ve ortaokul öğrencilerimizin ücretsiz girebileceği Buz Pateni Pistimiz Mart ayına kadar açık olacak. Tüm çocuklarımızı ve hemşerilerimizi davet ediyorum” diye konuştu.