Aydın’ın Efeler ilçesindeki öğrenciler Efeler Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Sömestr Futbol Turnavası’nda bir araya gelecek.

Aydın’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile birlikte il genelinde 189 bin 372 öğrenci sömestr tatiline girerken, merkez ilçe Efeler’deki öğrenciler Efeler Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek olan 2025 Sömestr Futbol Turnuvası’nda bir araya gelecek. 27-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuva için kayıtlar başlarken, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, tüm öğrencileri turnuvaya davet etti. Turnuvaya katılmak isteyen öğrenciler Efeler Mahallesi’nde bulunan Mehmet Anbarlı Spor Tesisleri’ne gelerek kayıtlarını yaptırabilecek. Düzenlenecek turnuva takvimine göre 9 yaş grubu öğrenciler 27 Ocak Pazartesi günü, 10 yaş grubu öğrenciler 28 Ocak Salı günü, 11 yaş grubu öğrenciler ise 29 Ocak Çarşamba günü sahaya çıkacak. Katılım sayısına göre puanlama ile eleme usulüne dayalı heyecan dolu bir turnuva gerçekleştirilecek.

Efeler Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "2025 Sömestr Futbol Turnuvası başlıyor. Katılım sayısına göre puanlama ile eleme usulüne dayalı heyecan dolu bir turnuva sizi bekliyor" ifadeleri yer aldı.