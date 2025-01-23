Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirerek, "Her bireyin talebi bizim için çok kıymetli" dedi.

Belediye Başkanı Ali Boltaç, halkın taleplerini ve sorunlarını dinlemek, çözümler üretmek ve belediye hizmetlerini yerinde değerlendirmek amacıyla esnaf ve ev ziyaretlerini sürdürüyor. Esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet ederek, onların istek ve önerilerini dinleyen Boltaç, Tarsus’un ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunacak projeleri birlikte geliştirmek ve hayata geçirmek için adımlar atıyor.

Vatandaşların günlük hayatlarına dokunarak sorunlarına ortak olan Boltaç, mahalle sakinlerinin beklentilerini, ihtiyaçlarını ve fikirlerini dinliyor. Ziyaretlerde, "Kapımız da gönlümüz de tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açık" diyen Boltaç, "Her bireyin talebi bizim için çok kıymetli. Tarsus’u birlikte yönetmeye ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.