Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Tıp Bayramı kutlaması gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 14 Tıp Bayramı kutlamasına MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Üçer, MCBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artunay Deveci, Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Semih Bilgin, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ile öğretim üyeleri ile doktorlar ve hastane personeli ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ardından açılış konuşması yapan MCBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artunay Deveci, 1992 yılında kurulan MCBÜ Tıp Fakültesinde 1995-1996 yılında 21 öğrenci ile klasik tıp eğitimine başlandığını hatırlattı.

2002-2003 eğitim-öğretim döneminde sistem temelli tıp eğitimine geçtiğini kaydeden Dekan Prof. Dr. Deveci, şöyle konuştu: "Fakültemizin eğitim programı ilk olarak 2013-2019 yılları arasında Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından akredite edilmiştir. Eğitim programımız ikinci defa akredite edilen Tıp Fakülteleri arasında 11. sırada yer alarak 2019-2025 yılları süresince ikinci defa akredite olmaya hak kazanmıştır. TEPDAD Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME) tarafından akredite edilmiş ve Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun da tescil ettiği bir kuruluştur. Bu kuruluş tarafından akredite edilmiş olmanın sevinç ve farkındalığı ile çalışmalarımız sürekli devam etmektedir. Tıp Fakültesi olarak amacımız sorgulayan, analitik düşünen, insana saygılı, toplumumuzun sağlık sorunlarını çözebilecek ve toplum sağlığını yükseltecek temel ve klinik tıbbi bilgi, mesleksel beceriler ve tutumlarla donatılmış, iletişim becerileri yüksek, tıp bilimine katkı sağlayan, araştırmacı ve iyi bir birey olarak topluma örnek ve lider olabilecek tıp doktorları yetiştirebilmektir. Bu amaçla eğitim programının her evresinde farklı eğitim modelleri geliştirilerek uygulamaya sokulmaktadır, gerek ulusal gerekse uluslararası yenilik ve gelişmeleri sürekli takip edilmektedir. Sınıflar, küçük grup çalışma salonları, çevre düzenlemeleri, spor ve kültürel faaliyetlere yönelik fiziki alt yapı Rektörlüğümüzle uyum içinde geliştirilmektedir. Önemli amaçlarımızdan biri şehrimiz ve hastanemiz arasındaki bütünleşmenin sağlanmasıdır. Fakülte Hastanemiz bölgenin ihtiyaçlarını bilen ve cevap veren bir kuruluş olarak halkımız için çok daha güzel hizmetler sağlayacaktır. Öğrencilerimizi mezun olduktan sonra da sürekli araştıran, öğrenen, sorgulayan ve mevcutla yetinmeyip kendisini geliştiren birer hekim olarak görmek bizi mutlu edecektir. Fakültemizdeki eğitim öğretim yılları boyunca, tüm öğrencilerimiz, başta biz öğretim üyeleri ve yöneticiler olmak üzere, fakültemizin tüm çalışanlarının desteğini her zaman hissetmişler ve hissedeceklerdir. Öğrencilerimizin ve araştırma görevlilerimizin, mezuniyetleri sonrasında başarılı birer meslek mensubu olmaları, ülkemiz adına bizim için kıvanç kaynağı olacaktır." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalından Prof. Dr. Çağatay Üstün tarafından "Hekimlikte Etik Değerler Bütünü" konulu konuşma gerçekleştirdi.

MCBÜ Halk Oyunları Grubu tarafından Halk Oyunları Gösterisi sunulması ardından MCBÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü tarafından mini bir konser verildi.