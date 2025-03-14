Van Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara, içinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu 13 bin Ramazan kolisinin dağıtımına başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi merkez ve ilçelerde ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bir yandan kentte yoksul ve yardıma muhtaç 10 bin kişiye adrese teslim iftar yemeği dağıtırken bir yandan da 13 bin aileye Ramazan kolisi dağıtmaya başladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri kentte tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine giderek gıda kolilerini teslim ediyor. Kapıda teslim edilen Ramazan kolilerinin içerisinde pirinç, mercimek, bulgur, nohut, toz şeker, çay, zeytin, makarna, sıvı yağ, salça, zeytin, tuz ve un bulunuyor.