Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2024-2025 Akademik Yılı mezunlarını uğurladı. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Rekreasyon Alanında düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, davetliler, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Fakülte birincisi Ayşe Nur Uğurlu mezunlar adına yaptığı konuşmada, mezuniyetin bireysel bir başarıdan öte; aile, akademisyen ve arkadaş desteğiyle örülmüş bir yolculuğun sonucu olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Her birimiz farklı hikâyelerle geldik ve şimdi farklı yollara doğru ilerliyoruz. Eminim ki burada edindiğimiz bilgi ve deneyimler, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Hayal kurmaktan ve çabalamaktan asla vazgeçmeyelim. Tıpkı üniversitedeki gibi, karşılaşacağımız her zorluk bizi daha da güçlendirecek. Bu başarı; ailemin desteği, hocalarımın rehberliği ve birlikte büyüdüğüm arkadaşlarımın varlığı sayesinde mümkün oldu. Her birine içtenlikle minnettarım."

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar, yaptığı konuşmada fakültenin temel yaklaşımının meslek etiği ve vicdan üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, "Ulusal ve uluslararası projeler, sosyal sorumluluk faaliyetleri, seminerler ve eğitimlerle Manisa’da hemen herkese dokunduğumuza inanıyorum" dedi.

Mezunlara seslenen Prof. Dr. Meral Özçınar, "Yeni bir yolculuğun başındasınız. Yolunuz açık, sözünüz keskin, kalbiniz her zaman etik değerlerle dolu olsun. Bir yıldız gibi parlayacağınıza yürekten inanıyoruz" sözleriyle başarı dileklerinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar ise konuşmasında iletişimin toplum üzerindeki etkisine dikkat çekerek şunları söyledi: "Birer iletişim uzmanı olarak artık insanların hayatına dokunacaksınız. Yaptığınız işin etkisi büyük. O yüzden vicdanla, merhametle, etik ilkelerle hareket etmeniz çok kıymetli. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Sahip olduğunuz diplomalarla bu vatana en güzel şekilde hizmet edeceğinize yürekten inanıyorum."

Akademik ve idari personele teşekkür ederek, öğrencilerin gelişiminde gösterilen özverinin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Kibar, ailelere de teşekkür etti ve "Evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz. Bugün onları donanımlı, değerlerine sahip çıkan iletişim uzmanları olarak sizlere gururla teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tören, dereceye girenlere başarı belgelerinin verilmesinin ardından tüm mezunların mezuniyet belgelerini alması, meslek andının okunması ve kep atma töreni ile sona erdi.