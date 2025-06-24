Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) iş birliğinde düzenlenen "Eğitimde Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Teknolojileri" başlıklı bilgilendirme ve eğitim programı, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "Eğitimde Yapay Zekâ Politika Belgesi ve Eylem Planı" ile uyumlu olarak planlanan program, öğretmenlerin dijital dönüşüm sürecine uyumunu artırmayı, yapay zekâ uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedeflendi. Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, "Yeni müfredatla birlikte çocuklarımızı çağın dinamikleriyle donatmak, onları sahnede var etmek zorundayız. Bu noktada öğretmenlerimizin bu çağın gerekliliklerine hazır ve donanımlı olması en büyük gücümüzdür. Yapay zekâyı eğitimle buluştururken öğretmenlerimizi bu dönüşümün merkezine alıyor; teknolojiyi insan odaklı bir anlayışla eğitim ortamlarımıza entegre etmeyi hedefliyoruz. Öğretmen sahip çıkarsa, bu dönüşüm toplumda da karşılık bulur. Bu anlamda bugün burada bulunmanız bizim için çok değerli" dedi.

BTİDER Genel Sekreteri Abdullah Göksu, "Dijital çağda öğrencilerimizi yalnız bırakmamak, onları güvenli internet ve yapay zekâ uygulamaları konusunda bilinçlendirmek için yola çıktık. 2017’den bu yana 120 binin üzerinde öğreticiye ulaştık. Türkiye’nin dört bir yanında, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize güvenli internet ve dijital okuryazarlık eğitimleri verdik. Bu yılbaşında Google DeepMind ve Raspberry Pi Foundation iş birliğiyle geliştirilen ‘Yapay Zekânın Temelleri’ eğitimini Türkiye’ye kazandırdık. Amacımız, öğretmenler aracılığıyla bu çağın dijital gerekliliklerini öğrencilerimize aktarmak. Sizler, onların en güvendiği kişilersiniz. Bu nedenle bu programı çok kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Sabah oturumlarında, alanında uzman isimler dijital dönüşüm ve yapay zekânın eğitime etkilerini ele aldı. Dr. Ali Cem Başarır (Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi) "Yapay Zekâ Çağı: İnsanlığın Geleceği ve Eğitim" başlıklı sunumuyla, Örsan Aytekin (Yapay Zekâ Mimarı) ise "Yapay Zekâ: Kavramlardan Dijital Dönüşüme Yolculuk" başlıklı konuşmasıyla katılımcılara önemli perspektifler sundu.

Öğleden sonraki eğitim oturumlarında, BTİDER tarafından "Yapay Zekânın Temelleri" konulu eğitim modülleriyle öğretmenlere; yapay zekâ kavramları, makine öğrenimi, veriyle çalışma, yapay zekâ araçlarının sınıf içi kullanımı ve bu teknolojilerin eğitimle nasıl bütünleştirilebileceği konularında uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Programda; Bursa’nın yanı sıra farklı illerden gelen öğretmenler ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 450 kişi yer aldı. Katılımcılar, yapay zekânın eğitimdeki yeri ve geleceği hakkında bilgi sahibi olurken, uygulamalı içeriklerle bu bilgileri sınıf ortamına taşımaya yönelik donanımlar kazandı.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin dijital çağın ihtiyacına uygun yetkinliklerle donatılması ve yapay zekâ okuryazarlığının eğitim sistemine entegre edilmesi amacıyla benzeri faaliyetlerin ilerleyen süreçte de sürdürüleceğini belirtti.