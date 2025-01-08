Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, atık su arıtma tesislerini mevzuata uygun olarak kaliteli ve başarılı bir şekilde işletmesi dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 25 milyon lira enerji teşviki almaya hak kazandı.

MASKİ’nin işlettiği atık su arıtma tesislerine gelen evsel atık sular, Avrupa standartlarında arıtılarak, deşarj limitlerine uygun şekilde alıcı ortamlara iletiliyor. Bu süreç, ekolojik dengenin korunmasına önemli katkı sağlıyor. MASKİ, 23 arıtma tesisinde yüksek standartlarla arıttığı atık sularla, Gediz ve Bakırçay havzaları gibi bölgenin önemli ekosistemlerini koruma misyonunu sürdürüyor. MASKİ bu çalışmasıyla, atık su arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geri ödenmesine ilişkin usul ve esasları içeren 2872 sayılı Çevre Kanunu’nu kapsamında destek almaya hak kazandı. Kanun’un “Atık Su Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerini içiren 29. maddesi uyarınca MASKİ, 2024 yılı içerisinde başarılı, çevreci ve verimli bir şekilde işletilen atık su arıtma tesisleri için 25 milyon lira enerji teşvikinden yararlandı.

“Su hayattır ve halkın ortak malıdır”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, suyun sürdürülebilirliğine verdikleri önemin altını çizerek, “Su kaynaklarımızı korumak ve verimli kullanmak, geleceğimizin teminatı. Bir Damla Su, Geleceğin Umudu, diyerek 2024 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz ‘Manisa Su Çalıştayı’, kentimizin su politikalarında bir dönüm noktası oldu. MASKİ Genel Müdürlüğümüz, Gediz ve Bakırçay havzalarını korumak ve bereketli topraklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak için atık su arıtma tesislerimize yatırım yapmaya devam ediyor. Bu çalışmalarımız, sadece çevreyi korumakla kalmıyor, aynı zamanda kentimizi daha dirençli ve sağlıklı bir geleceğe hazırlıyor. Su hayattır ve halkın ortak malıdır. Hayat kaynağımıza hep beraber sahip çıkacağız” diye konuştu.

“Tesislere yenilerini eklemek için çalışıyoruz”

Tesislere yenilerini eklemek, mevcut tesislerin ikinci kademelerini inşa etmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkan Zeyrek, “Kentimizin bereketli topraklarının korunması için atık su arıtma tesisleri büyük öneme sahip. MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bu konuya büyük önem veriyoruz. Bunun geri dönüşü olarak da tesislerimiz için Bakanlığın 25 milyon TL’lik enerji teşvikinden yararlandık. Kentimizi, kalkındırmak ve dirençli hale getirmek, temiz bir çevre ve Manisa için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz” dedi.