Tarım ve Orman Bakanlığı'nca geçen yıl Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında 3,2 milyon poliçe düzenlenirken, bu kapsamda 10,5 milyar lira devlet prim desteğinin yanı sıra 12 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yaptı. En fazla sigortalanan ürünlerde buğday, arpa, ayçiçeği, fındık ve mısır listenin başında yer aldı.ANKARA (İGFA) - Tarım sigortalarının bitkisel ürün, sera, büyük ve küçükbaş hayvan, kümes hayvanları, su ürünleri, arıcılık ve gelir koruma başlıklarında düzenlediğine işaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl TARSİM kapsamında 3,2 milyon poliçe düzenlendi, 10,5 milyar lira devlet prim desteği sağlandı ve 12 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre üreticilere 2024'te 22,5 milyar lira prim desteği ve hasar tazminatı ödendi.

Bu kapsamda 2006'dan günümüze kadar 27 milyon poliçe için 34,5 milyar lira devlet prim desteği sağlandı ve 33 milyar lira hasar tazminatı ödemesinde bulunulduğunu kaydeden Bakan İbrahim Yumaklı, "Üreticilerimizin emeklerini korumaya devam ediyoruz." mesajı verdi.

Devlet destekli TARSİM ile üreticilerimizin emeğini sigorta altına almaya devam ediyoruz.2024 yılı içerisinde;???? 3.2 milyon poliçe kesilerek, ???? 10.5 milyar lira devlet prim desteği sağlandı. ???? 12 milyar liralık hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirildi. Rabb'im… pic.twitter.com/rBCCZ37VpB— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) January 7, 2025

EN FAZLA SİGORTA BUĞDAY, ARPA VE AYÇİÇEĞİNDE YAPILDI

Bakan Yumaklı, geçen yıl en fazla TARSİM sigortasının sırasıyla Tekirdağ, Edirne, Konya, Kırklareli ve Yozgat'ta yapıldığını bildirerek, en fazla sigortalanan ürünler ise buğday, arpa, ayçiçeği, fındık ve mısır olduğunu söyledi.

Geçen yıl en fazla tazminat ödenen afetlerin başında 3,7 milyar lirayla dolu, 1,8 milyar lirayla hayvan ölümleri ve 1,7 milyar lirayla don hasarının geldiğini aktaran Bakan Yumaklı, bunları 303 milyon lirayla kuraklık, 286 milyon lirayla fırtına ve 260 milyon lirayla sel-su baskınının takip ettiğini söyledi. Bakan Yumaklı, bu yıl TARSİM'de yer alan sigortaların kapsamlarında yenilikler yaptıklarını vurguladı.