Aziziye Belediyesi, çatılardan sarkan kar ve buz kütlelerini tehdit olmaktan çıkaracak önemli bir adım attı. Belediye Başkanı Emrullah Akpunar’ın verdiği talimat doğrultusunda bundan böyle Aziziye ilçesinde inşa edilecek binalar için gizli çatı, kar tutucu ve rezistans şartı getirilecek. Binalara, ancak söz konusu şartların yerine getirilmesi kaydıyla ruhsat verilecek. Aziziye Belediye Meclisi’nin bugün gerçekleştirilen ikinci birleşiminde gündem maddesi olarak görüşülen konuyla ilgili komisyon çalışmalarına ise başlandı.

Aziziye İlk Adımı Attı

Erzurum’da yoğun yağışlara paralel olarak hava sıcaklıklarının da düşmesiyle birlikte çatılarda oluşan kar ve buz kütleleri, son günlerin en çok tartışılan konularından birisi haline geldi. Vatandaşların beklentileri doğrultusunda kolları sıvayan Aziziye Belediyesi, Erzurum’da ilk adımı atarak tedbir planını belirledi. Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar’ın talimatıyla hayata geçirilen eylem planı doğrultusunda binalar için gizli çatı, kar tutucu ve rezistans zorunluluğu getirildi. Söz konusu plan kapsamında Aziziye Belediye Meclisi de çalışmalarına başladı.

Çare Çatı Sistemleri

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, çetin kış koşulları sebebiyle bina çatılarında oluşan kar ve buz kütlelerinin can ve mal güvenliğini tehdit eder boyuta geldiğinin altını çizdi. Vatandaşların beklenti ve talelperi doğrultusunda öncelikle atılması gereken adımları değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Akpunar, “Bu sorun karşısında alınacak en makul ve mantıklı tedbirlerin çatı sistemlerine dönük tedbirler olması gerektiğine karar verdik. Ve Aziziye’mizde inşa edilecek iki ve üzerindeki çok katlı binalar için gizli çatı, kar tutucu ve rezistans şartı getirdik” dedi.

Erzurum’da Model Olacak

Aziziye Belediye Meclisi’nin de üzerinde çalışmalara başladığı söz konusu tedbirler sayesinde, şehrin ve bölgenin de iklim koşullarına uygun bir yapılaşma modeli ortaya çıkmış olacağını anlatan Başkan Akpunar, “Erzurum’da eksikliği hep dile getirilen bu yapılaşma modeli, zamanla şehrimizdeki yapılaşma kültürünün karakteristik bir özelliği haline gelecek. Dolayısıyla buz sarkıtları yüzünden şehrimizde artık can kayıpları ve maddi hasarlar yaşanmayacak. Belediye Meclisimize de, bu önemli eylem planını hayata geçirme noktasında gösterdiği hassasiyet için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.