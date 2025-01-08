Samsun’da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Kaza, Canik ilçesi İlkadım Bulvarı Yüzme Havuzu Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah Kökten (28) idaresindeki 33 B 7007 otomobil, Necati Şahin (58) yönetimindeki 55 AOY 68 hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobildeki Havva Kökten, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Roketsan mühendisinin babası: "Yusuf bizim tek çocuğumuzdu, sağlık veya psikolojik bir sorunu yoktu, işine çok bağlı ve başarılı bir insandı"
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha