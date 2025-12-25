Mersin polisi çok sayıda ekiple günübirlik evler ile alkollü eğlence mekânlarına yönelik denetim gerçekleştirirken, 4 milyon 477 bin TL para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliğin sağlanması, aranan şahısların yakalanması ve düzensiz göçle mücadele amacıyla kapsamlı denetimler yapıldı. Asayiş Şube, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çocuk Şube, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip ile SGK ve Maliye'den görevlilerin de dahil olduğu denetimler 24 konaklama tesisi ile bu tesislere bağlı 99 günübirlik ev denetlendi. Denetimler sonucunda anlık veri göndermemek ve çalışan kimlik bildirimi yapmamak nedeniyle toplam 6 konaklama tesisine 222 bin 102 TL idari para cezası uygulandı. Merkez ilçelerde faaliyet gösteren 97 alkollü eğlence mekânı, nargile kafe ve iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde ise 451 şahıs sorgulandı. Tespit edilen eksik ve usulsüzlükler sonucunda çeşitli işletmelere 4 milyon 250 bin TL idari para cezası uygulandı.

Günübirlik evler ile eğlence mekanlarına yönelik yapılan uygulamalarda toplam 4 milyon 472 bin 102 TL para cezası kesildiği, aranan bir şahsın da yakalandığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, polisin şehrin her sokağında her caddesinde her an, her yerde asayiş, huzur ve güven için 7/24 görev başında olduğu belirtildi.