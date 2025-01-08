Sinop Atatürk İlkokulu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından ortaklaşa düzenlenen “Okulumda Kampanya Var” etkinliğine öğrenciler ve veliler büyük destek verdi.

Sinop Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen etkinlik, hem bağışçıları hem de öğrenci ve velileri bir araya getirerek toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağladı. Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Sinop Şube Başkanı Kemal Albayrak, kampanyanın önemine dikkat çekerek, "Kan kampanyamız bu şekilde Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte çalışmalarımız okullarımızda devam ediyor. Bunu yaygınlaştırma açısından fevkalade olumlu neticeler alıyoruz ve almaya devam ediyoruz. Örnek olarak dün bir okulumuzda 150-200’e yakın bir kan alımımız oldu. Bunu fevkalade bir gelişme olarak görüyoruz. Bugün burada buna yakın veya bundan fazlada olabilir. Bunun ayrı bir özelliği de var. Okullarımızdaki çalışmalarımızın bize fevkalade bir dönüşü oluyor. O da şu: Çocuklarımızı kanla ilgili bilgilendirmek. Kana olan yakınlıklarını, bilgilerini pekiştirmek. Dolayısıyla bunları daha verimli hale getirebilmek için çocuklarımızla birlikte bu çalışmalarımızı hem onlara göstermek hem onlarla beraber çalışma açısından fevkalade çalışmalarımız oluyor. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Etkinlikte gönüllü olarak kan bağışında bulunan Atilla Korkmaz, bir hasta için acil kan ihtiyacı olduğunu öğrenince hemen harekete geçtiğini belirterek, "Dün akşam telefonla uğraşırken bir hasta için acilen kan ihtiyacı olduğunu gördüm. Olayı biraz araştırdım. Erfelek’teki bir hasta için lazım olduğunu öğrendim. Hasta yakınları ile irtibata geçtim. Şu anda acilen kan ihtiyacı olduğunu söylediler. Ben de kendilerine yarın giderim benim adıma ne düşüyorsa veririm diye söyledim. Az evvel de kendileri ile görüştüm ve teşekkür ettiler" ifadelerinde bulundu.

Öte yandan kampanya kapsamında kan bağışı yapan velileri teşvik eden öğrencilere suluk hediye edildi.