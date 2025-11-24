Sinop'ta '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Sinop Kültür Merkezi'nde devam eden programda İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, öğretmenliğin önemini vurgulayarak, 'Eğitim, insanın kendisini inşa ettiği en kadim yolculuktur. Bu yolculuğun en güçlü rehberi sizlersiniz. Öğretmen, bilimle gönüllü birleştiren, öğrencinin yalnızca eline değil, geleceğine de dokunabilen bir gönül sanatkârıdır' dedi.

Programda, emekli öğretmenler adına Ahmet Bal, aday öğretmenler adına da Betül Uluocak birer konuşma yaptı.

Program, video gösterimi, adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni, 'Öğretmen Olmak' temalı şiir ve müzik dinletisi ile devam etti. Kutlama programı, başarılı öğretmenlere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş ve Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir'in de aralarında bulunduğu il protokolü, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.