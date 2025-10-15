Sinop’ta "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında düzenlenen yürüyüşte vatandaşlara erken tanının önemi anlatıldı.

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında Sinop’ta farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Caddesi boyunca devam ederek Uğur Mumcu Meydanı’nda kurulan bilgilendirme standında sona erdi.

Yürüyüş öncesinde İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan, alanı ziyaret ederek çalışmalarda görevli personelden bilgi aldı ve yürüyüşe katılan vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinliğe, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selim Güler, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Filiz Karagöl, hekimler, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş boyunca meme kanserinde erken tanının önemi vurgulanarak katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Uğur Mumcu Meydanı’ndaki stantta sağlık personelleri, vatandaşlara meme kanserinden korunma yolları, erken tanı ve tarama programları hakkında bilgiler verdi.

Toplumda farkındalığın artırılması ve "erken teşhisin hayat kurtardığı" mesajının vurgulandığı etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.