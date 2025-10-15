Erzurum’da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Yarışmaları kapsamında yapılan Paralimpik 3 kilometre koşusunda, Aşkale İbrahim Polat İlköğretim Okulu öğrencisi Yusuf Göktuğ Dönmez, rakiplerini geride bırakarak il birincisi oldu.

Yıldız Erkekler kategorisinde elde ettiği büyük başarıyla Yusuf, Türkiye Şampiyonası’nda Erzurum’u temsil etme hakkı kazandı.

Başarılı sporcunun antrenörü Elif Eyüp, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Yusuf’la yaklaşık iki ay önce tanıştık. Atletizm yapmak istediğini söyledi. Ailesiyle görüşüp izin aldıktan sonra, hafta içi ve hafta sonu ara vermeden disiplinli bir şekilde çalışmaya başladık. Yusuf gerçekten çok azimli, çalışkan ve atletizmi severek yapan bir sporcu. Onda gördüğüm ışık bana da büyük bir motivasyon kattı. Aşkale’de bir ilki gerçekleştirerek şampiyon olduk. Onunla ne kadar gurur duysam azdır."

Antrenör Eyüp, hedeflerinin Türkiye Şampiyonası’nda derece elde etmek olduğunu belirterek, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk’e, Belediye Başkanı Şenol Polat’a, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şuayp Gacır’a, Milli Eğitim Müdürü Kahraman Karalı’ya ve okul idarecilerine teşekkür etti.