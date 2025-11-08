Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Çatak köylerinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar doğa yürüyüşünün yanı sıra müzik, çevre temizliği ve ok atışı etkinlikleriyle doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Türkeli Gençlik Merkezi ile Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde, Türkeli’nin doğal güzellikleri arasında yer alan Hacıağaç Yaylası, Yayla Evleri ve Handere Mağarası güzergâhında doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Katılımcılar, yemyeşil doğa eşliğinde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından, müzik etkinlikleri, çevre temizliği ve ok atışı yarışmalarıyla keyifli anlar yaşadı.

Doğayla iç içe bir gün geçiren gençler, hem bölgenin doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu hem de çevre bilincinin önemine dikkat çekti.

Türkeli Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür etkinliklerin gençleri doğaya yönlendirdiğini ve çevreye karşı duyarlılığı artırdığını belirterek, ilerleyen dönemlerde benzer etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.