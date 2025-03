Muğla’nın Marmaris ilçesinde Ege otomobil sporları Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenen Ege Rallisi, Atatürk Meydanı’nda çok sayıda otomobil sporu profesyonelinin katıldığı, 45 otomobilin yer aldığı start seremonisiyle Ege Rallisi resmen başladı.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Ege Rallisi’nin başlangıç seremonisinde Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, Ege Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Özer Yüce ve protokol üyeleri araçların start bayraklarını kaldırarak rallinin başlangıcını yaptı. Atatürk Meydanı’ndaki etkinlikte yüzlerce vatandaş, yarış otomobillerini ve pilotlarını alkışlarla desteklerken cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çekti. Saat 18.00’de İçmeler Mahallesi’ndeki seyirci etabı yine yoğun seyirci katılımı ile Ege Rallisi’nin ilk günü tamamlanmış oldu. Organizasyonda 45 ekip kıyasıya bir rekabete girecek.

Marmaris’in zorlu parkurlarında öne çıkan isimler arasında Team Petrol Ofisi’nden Kerem Kazaz ve Co-Pilotu Corentin Silvestre, Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ile GP Garage My Team pilotu Ümit Can Özdemir de bulunuyor. Bu yıl yarışta dikkat çeken isimler arasında kadın pilotlar da yer alıyor. GP Garage My Team ekibinden Eda Soylu, Atış Motorsports ekibinden Kübra Denizci Keskin ve Sevcan Sağıroğlu yarışta önemli bir mücadele ortaya koyacak.

16 Mart Pazar günü sona erecek yarışta ekipler, sabahın erken saatlerinde Gökova, Kıran ve Akbük etaplarında mücadele edecek. Ralli, saat 14.30’da Atatürk Meydanı’nda düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.