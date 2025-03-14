Mersin Üniversitesi'nde okuyan ve İŞKUR Gençlik Programı Kura çekiminde ismi bulunan öğrencilere yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Özkan, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Mersin İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın, İl Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü’nün yanında akademisyenlerin katılımıyla Mersin Üniversitesi Akdeniz Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Eğitim öncesinde Mersin İŞKUR İl Müdür Yardımcısının programla ilgili bilgilendirme sunumunun ardından, Mersin İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın programın açılışını yaptığı konuşmasında İŞKUR Gençlik Programı'nın gençlerin kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapmalarına yardımcı olma amacını taşıdığını vurguladı. Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar bu programın hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkürlerini iletti.

Ardından Mersin Üniversitesi Fizik Bölümünde Öğretim Üyesi olan ve aynı zamanda A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Zeki Yarar İŞKUR Gençlik Programından faydalanacak öğrencilere İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim verdi.