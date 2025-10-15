Manisalı gaziler Şehzadeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Çanakkale savaşlarının yaşandığı Gelibolu Yarımadası’na ve şehitliklere ziyaret düzenlendi.

Manisa’da Şehzadeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından; 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Şehzadeler’de ikamet eden, kahraman gaziler ve kıymetli eşleriyle birlikte, Çanakkale savaşlarının yaşandığı Gelibolu Yarımadası’na ve şehitliklere ziyaret düzenlendi.

Düzenlenen geziden son derece memnun kalan gaziler, kurtuluş destanının yazıldığı Çanakkale’de profesyonel rehber eşliğinde, Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Rumeli Mecidiye tabyası, Şahindere Sargı Yeri Hastane Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Ertuğrul Koyu Yahya Çavuş Şehitliği, Anzac Koyu ve Arıburnu Gezintisi, Mehmetciğe Saygı Anıtı, Kanlısırt ve Avustralya Anıtı, 57. Alay Şehitliği Ziyareti, Conkbayırı, Yeri, Anafartalar Ovasını, Yeni Zelanda Anıtı ve Mezarlığını ziyaret ederek, şehitlerin çarpıştığı toprakları görme imkanı buldu.

Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel bu gezinin düzenlenmesine vesile olan Vakıf Mütevelli Heyetine, Vakıf Müdürü Esin Ağırkaya ve personellerine, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’e katkı ve destekleri için teşekkür etti.