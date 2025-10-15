Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde "İsrail’in Zihin Haritası: Siyonist Edebiyat" söyleşisinde konuşan Yazar Peren Birsayılı Mut, "7 Ekim sonrası yaşananlar, sahadaki gerçekler, tüm edebi kurguları yerle bir etti. Artık zulmün gizlenemediği bir dönemden geçiyoruz. Kültür ve sanat cephesinde kaybettiklerini dergi satışları, televizyon ve yeni nesil medyada reytinglerinin düşmesi ile açıkça görüyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim kültür sanat etkinlikleri "İsrail’in Zihin Haritası: Siyonist Edebiyat" söyleşisiyle devam etti. Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Yazar Peren Birsaygılı Mut, konuşmacı olarak katıldı. Söyleşinin ardından Yazar Peren Birsaygılı Mut, kaleme aldığı ‘İsrail’in Zihin Haritası Siyonist Edebiyat’ kitabını katılımcılar için imzaladı.

"Gerçekleri anlatan direniş edebiyatı ile algılar kırıldı"

1830 yıllarından itibaren siyonist düşüncenin kitaplar, dergiler ve romanlar aracılığıyla yayıldığını belirten Yazar Mut, "Edebiyat, siyasi hedeflerin önemli bir aracı haline geldi. Filistin boş topraklar gibi gösterildi, kahramanlık hikâyeleriyle bir ulus kimliği inşa edilmeye çalışıldı. Ancak Filistinli yazarlar, gerçekleri anlatan direniş edebiyatıyla bu algıyı kırdı" dedi.

"Sahadaki gerçekler tüm edebi kurguları yerle bir etti"

İsrail’in kültürel üretim gücünü sinema ve medya üzerinden sürdürmeye çalıştığını vurgulayan Mut, "7 Ekim sonrası yaşananlar, sahadaki gerçekler, tüm edebi kurguları yerle bir etti. Artık zulmün gizlenemediği bir dönemden geçiyoruz. Kültür ve sanat cephesinde kaybettiklerini dergi satışları, televizyon ve yeni nesil medyada reytinglerinin düşmesi ile açıkça görüyoruz" diye konuştu. Etkinliğe AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, kültür sanat dostları, gençler ve çok sayıda misafir katıldı.