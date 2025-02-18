Manisa’nın Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere uyarılarda bulunup, alınan numunelerde yasaklı pestisit kullandığı tespit edilen üreticilere 21 bin lira cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada "2025 yılı üretim sezonu boyunca insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi amacıyla zirai ilaçları (pestisitler) etiket bilgilerine göre kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi amacıyla hasat öncesi, hasat esnası ve hasat sonrası pestisit denetim ve kontrolleri yapılacaktır. Bu nedenle kullanacağınız zirai ilaçları sadece etiketin üzerinde yazan ürünlerde kullanınız. Etikette adi geçmeyen ürünlerde kesinlikle kullanmayınız. Yapılan denetimlerde etiket bilgilerine uymayan, tavsiye dışı veya yasaklı pestisit kullandığı tespit edilen üreticilere idari para cezası en düşük 21 bin liradır. Ayrıca hasat geciktirme veya ürün imhası uygulanacaktır. Bu nedenle mutlaka ilaçlarınızı Üretici Kayıt Defterine yazdırarak aliniz ve etiket bilgilerinde yazan ürünlerde kullanınız. Ürününüz bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.