Ankara’da Birleşik Metal İş Sendikası’nda Şube Başkanı Deniz Ilgan tarafından vurularak öldürülen Anadolu Şube Genel Sekreteri Erdinç Koç, memleketi Kırşehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Kırşehir’de Ahi Evran Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına; Birleşik Metal İş Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Sekreter Fehmi Elmacı ve Eğitim Sorumlu Genel Başkanı Özcan Atmaca’nın yanı sıra İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Gebze, Kocaeli, İzmir, Manisa ve Bursa’daki şube başkanları, mesai arkadaşları, Koç’un ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Koç’un cenazesi defnedilmek üzere köyü Horla’ya götürüldü.