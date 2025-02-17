Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, piyasaya müdahale etme gibi bir niyetlerinin olmadığını belirterek, “Amacımız, kırsalda kooperatifler üzerinden üretimi desteklemek ve ürün kalitesini artırmak. Ticaretin genel işleyişine karışmak istemiyoruz” dedi. Firma yetkilileri ise kooperatifleşme çalışmalarına destek vermek istediklerini ifade etti.MANİSA (İGFA) - Üreticilerin güçlendirilmesi ve kooperatifleşmeye destek amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, üretimin desteklenmesi ve ürün kalitesinin artırılması konularında yapılabilecekleri görüşmek için kentte faaliyet gösteren süt toplama, işleme ve pazarlama firmalarıyla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin daveti ile kentte faaliyet gösteren süt toplama, işleme ve pazarlama firmalarıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; sektörün sorunları, çözüm önerileri ve iş birliği yapılabilecek alanlar görüşüldü. Toplantıya Genel Sekreter Burak Deste, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Başkan Danışmanı Salih Fulcun ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ile sektör temsilcileri katıldı.

Son üç ay içinde 100’ün üzerinde kooperatifle görüşüldüğünü söyleyen Genel Sekreter Deste, “Piyasaya müdahale etme gibi bir niyetimiz yok. Amacımız, kırsaldaki tarımsal üretimi arttırmak. BU güne kadar süt kooperatifleri ile ve üreticiler ile görüştük. Çalışmalarımızın üçüncü ayağı olarak da sizlerle görüşüyoruz. Üretimin devam ettirilebilmesi için en önemli taraflarından biri de siz sütü alan firmalarsınız. Bizim amacımız kooperatifleşmeyi ve kooperatifler üzerinden de üretimi desteklemek. Diğer bir amacımız da çıkan ürünün kalitesini arttırmak. Bunları kooperatifleri bilinçlendirerek, eğiterek, yeri geldiğinde girdi desteği, teknik destek sağlayarak yapmaya çalışıyoruz. Ticaretin işleyişine karışmak istemiyoruz. Arz, talep dengesizliğini gidermek, üretilen sütün kalitesini arttırmak, kooperatifleşmeyi destekleyecek hamleler yapmak istiyoruz. Bunun için sizinle buluşmak, görüşmek istedik” dedi.

“AMACIMIZ ÜRETİCİNİN YAŞAMASI”

Küçük üreticinin yaşaması gerektiğini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, “Amacımız, hepimizin ihtiyacı olan üreticinin yaşaması, para kazanması. Korkumuz ise, üreticinin yaşı ilerliyor. Dolayısıyla hayvancılığı bırakan çok çiftçi var. Büyükşehir Belediyesi olarak üretimin ve üreticinin yanındayız. Çünkü olayın sosyal bir yanı var. Kırsaldaki göçü, kırsaldaki istihdamı nereye götüreceksiniz. Götüreceğiniz bir yer var mı, yok. Türkiye tarımı maalesef çok kötü durumda. Bu sorun sadece hayvancılıkta değil bitkisel üretimde de var. Dolayısıyla bölgesel olarak çalışalım. Kamu, firmalarla rekabet etmez. Bu mantıktayız, bunu bilin. Siz ticaretinize devam edin. Ama biz kaliteli süt üretilmesi için yapacağımız bütün çalışmalarda da sizden destek istiyoruz. Manisa'da çok güzel ve büyük işletmeler var. Bunlar olsun. Ama kırsaldaki küçük işletmeler de olsun. Tek Dam ve tek sağım merkezi gibi projeler ile küçük üreticinin yerinde kalmasını, yaşamasını istiyoruz. Onlara ulaşabileceğimiz tek anahtar yapı da kooperatifler. Kooperatifleri birlikte ayakta tutmalıyız. Başka yolu yok. Manisa'nın bütün kooperatifleriyle görüşüp durumlarını analiz ettik. Bize söyledikleri ihtiyaçları tek tek gidip yerinde görmek ve o ihtiyaçları desteklemek istiyoruz” dedi.

“TEK DAM PROJESİ'NE FİRMALAR YATIRIM YAPABİLİR”

Sütün kaliteli olması için üreticinin ortamını düzenlemek zorunda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kurucu, “Gücü yetmiyorsa belediye bir olanak sunuyor. Büyük bir dam yapalım. İçerisinde modern sağım sistemleri, soğutma tankı olsun, veteriner hizmetleri düzgün bir şekilde gelsin, gıda mühendisi, hayvan bakıcısı olsun, hayvanların sürekli kontrolü ve bakımı yapılsın, aşılar kontrol edilsin ve sütün kalite standardı oluşşun. Bu hepinizin işine gelir. Bu konuda iş birliğine açığız. Bir üreticiden tüketiciye tüm aktörlerin olduğu bir masa oluşturuyoruz. Bu masada siz eksiktiniz ve şimdi tamamlamış olduk. Masada; üretici, kooperatifler, birlikler var ve alıcılar olarak sizlerin de olması gerekiyor. Bizi burada düzenleyici ve yatırım yapabilecek bir kurum olarak düşünün. Süt alıcısı firmalar olarak Tek Dam Projesi’nin yatırımcısı olabilirsiniz. Aynı zamanda sütün kalitesini denetleyen de olacaksınız” diye konuştu.