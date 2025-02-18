Genç Muhafızlar Hafızlık 3. Bölge Yarışması Finali, Manisa’da Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde yapıldı. Ortaokullarda bölge birincisi Antalya’dan, liselerde ise bölge birincisi İzmir’den çıktı.

Manisa’da düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık 3. Bölge Yarışması Finali 11 ilden gelen ortaokul ve lise il birincilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonunu’nda gerçekleştirilen ve gün boyu süren bölge finali yarışmasında İzmir, Burdur, Denizli, Muğla, Uşak, Aydın, Kütahya, Manisa, Afyon, Isparta ve Antlya’dan gelen öğrenciler birbirleriyle yarıştılar.

Final yarışmasına Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdür Vekili Mustafa Kılıç, okul müdürleri ve öğrenciler ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, "Kelamların en yücesine talip olmuş genç hafızlarımızın mücadelesine tanıklık etmek için bir araya geldik. Kur’an’a hizmet edenler, Allah’a hizmet edenlerdir. Ve bu kutlu hizmetin en özel yolcuları, işte burada huzurlarınızda duruyor. Bu yarışmanın adı çok manidar: ‘Muhafızlar’, çünkü sizler, sadece bir kitabı ezberleyenler değil o kitabın sancağını taşıyan neferlersiniz. O kitap ki çağları aydınlatan bir meşale, kalpleri nurlandıran bir rehberdir. Ve sizler, o nuru taşıyan bahtiyar gençlersiniz. Hafızlık, sadece bir hafıza gücü değildir. O, sabırdır, sadakattir, teslimiyettir. O her harfiyle bir ahlakı kuşanmak, her ayetiyle bir hayat inşa etmektir. Sizler sadece sözleri değil, o sözlerin ruhunu da koruyan muhafızlarsınız. Bugün buradan kim birincilikle ayrılırsa ayrılsın, hepiniz Allah’ın katında en güzel bir meşguliyetle meşgulsünüz. Çünkü en büyük ödül, hafız olmaktır. En büyük paye, O’nun kelamına sahip çıkmaktır. Ve en büyük kazanç, ömür boyu Kur’an ile yürümektir. Bu yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm hocalarımıza, jüri üyelerimize ve siz kıymetli misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah, hafızanızı bereketlendirsin, ilmimizi ziyade etsin ve hepimizi Kur’an’ın gerçek muhafızları eylesin." diye konuştu.

Ortaokullarda bölge birincisi Antalya’dan çıktı

Yarışmada ortaokullardan Anlatya Kepez Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ali Furkan Tıraş bölge birincisi olurken, İzmir Karabağlar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ömer Talha Taşçı ikinci oldu. Üçüncü ise Kütahya Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Toruk oldu.

Liselerde bölge birincisi İzmir’den çıktı

Yarışmada liselerde ise İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Said Okuroğlu bölge birincisi olurken, Denizli Merkez Efendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Albaraa Elgabry ikinci oldu. Üçüncü ise Isparta Merkez Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Maccit Gülören oldu.

Genç Muhafızlar Hafızlık 3. Bölge Yarışması Finali, dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyeleri törene katılan protokol üyeleri tarafından verildi ve yarışma toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.