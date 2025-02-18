Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı kazanın sebebinin çalışmaların ardından netlik kazanacağını ifade etti.

Denizli’nin Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi Denizli-Salihli karayolunda meydana gelen kazada, Besim G. idaresindeki 35 BYZ 354 plakalı midibüs karşı şeride geçerek, tarlaya devrildi. Yan yatan midibüsü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, ilk olarak midibüsten kendi imkanlarıyla çıkan öğrencilere müdahalede bulundu. Araçta sıkışanlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

İzmir’den Denizli’ye şampiyonaya katılmak için geliyorlardı

İzmir’den hareket eden midibüsün Okul Sporları Genç Kızlar Halter Şampiyonası’na katılacak olan İzmir Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini taşıdığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden iki öğrencinin cenazeleri, kimlik tespiti için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ön incelemede R.K. ve E.Y.K. olduğu belirlenen iki öğrencinin cenazesinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırılması bekleniyor.

"Kazanın sebebi çalışmaların ardından netlik kazanacak"

Kazanın ardından Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Kazanın meydana geliş nedeninin jandarma trafik ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda netlik kazanacağını ifade eden Vali Coşkun, "Hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Buldan ilçemizde maalesef üzücü bir kaza meydana geldi. Yarın ilimizde başlayacak olan Okul Sporları Genç Kızlar Halter Şampiyonası’na İzmir ilinden katılmak üzere gelen bir ekibimiz maalesef tek taraflı olarak burada kazaya karıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 öğrencimiz maalesef hayatını kaybetti, 26 da yaralımız var. Yaralılarımızın tamamını kentteki çeşitli hastanelere sevk ettik. Yaralılarımızın tedavilerine başlanıldı. Vefat eden öğrencilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bundan sonra temennimiz bu tür kazaların olmaması yönünde. Kazanın sebebini ise arkadaşımız çalışmalarını başladı. Henüz daha net bir bilgi yok. Tek taraflı meydana gelen bir kaza. Çalışmalar yapıldıktan sonra netleşecek. Jandarma teşkilatımız gerekli çalışmaları yapacak. 26 yaralımızın içinde edindiğimiz bilgilere göre ağır yaralılarımız var ama hastanedeki tetkikler neticesinde ortaya çıkacak" dedi.

Öte yandan, bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kaza yapan midibüsün vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Öğrencilere ait eşyaların ise jandarma ekipleri tarafından adli emanete alındığı öğrenildi.