Manisa Büyükşehir Belediyesi, anne adaylarının sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmeleri için ücretsiz “Hamile Yogası ve Doğuma Hazırlık Eğitimi”ni hayata geçiriyor.MANİSA (İGFA) - Manisa’da ücretsiz hamile yogası ve doğuma hazırlık eğitimi başlıyor.

Eğitim kapsamında, yoga ve doğuma hazırlık eğitimi ile gebelik sürecini fiziksel ve zihinsel olarak daha dengeli geçirmeyi amaçlayan anne adaylarına rehberlik edileceği belirtildi.

Yoga dersleriyle anne adaylarının postür bozukluklarının önlenmesi, kas ve sinir sisteminin güçlendirilmesi, vücutta biriken gerginliklerin azaltılması ve doğum sonrası depresyon riskinin düşürülmesi hedefleniyor. Doğuma hazırlık eğitimi ise ebeveynlerin hamilelik, doğum ve lohusalık dönemlerinde bilinçlenmelerine katkı sunacak ve kaygılarını azaltarak aile mutluluğunu destekleyecek.

Her hafta Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Ebe Dilek Nilioğuz eşliğinde düzenlenecek olan eğitim, Şehzadeler ilçesinde bulunan Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek.