Silivri Belediyesi Kültür Merkezi ve Mahalle Evleri’nde yıl boyunca eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığı dönem sonu sergisi gerçekleşti.

Silivri Belediyesi Kültür Merkezi ve Mahalle Evleri’nde bir yıl boyunca eğitim alan kursiyerlerin ürettiği ürünlerin yer aldığı dönem sonu sergisi ve satış stantlarının açılışları yapıldı. Kadınların yalnızca üretmediğini, aynı zamanda emeklerini ekonomik değere dönüştürerek örnek bir başarıya imza attığını belirten Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Defilemiz ise bu emeğin sahneye taşındığı en özel anlardandı. Kendi tasarımlarını sahneye taşıyan tüm kursiyerlerimizi yürekten kutluyorum. Eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize emekleri için teşekkür ediyor, Silivri’de sanatı, kültürü ve üretimi hep birlikte büyütmeye devam ediyoruz" diye konuştu.