Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler, 6 Şubat depremlerinde enkazın altında kalarak hayatını kaybeden sınıf arkadaşları Begüm Sarıyıldız’ı unutmadı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü’nde kezuniyet töreni düzenlendi. Kahramanmaraş’taki evinde ailesiyle birlikte 6 Şubat depremlerinde enkazın altında kalarak hayatını kaybeden Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Begüm Sarıyıldız da törende unutulmadı. Arkadaşlarını unutmayan öğrenciler, Begüm Sarıyıldız’ın fotoğrafını diplomaların önüne koydu.

"O da şu an bizimle mezun oluyor"

Begüm Sarıyıldız’ın en yakın arkadaşı olan 24 yaşındaki Elif Temel, "Bugün mezun oluyoruz ama bir eksik mezun oluyoruz. 6 Şubat depremlerinde hepimizin yakın arkadaşı olan Begüm Sarıyıldız’ı ailesi ile birlikte maalesef enkazın altında kaybettik. Hem bizim hem ülkemiz için zor bir süreçti. Umarım bir daha böyle zor zamanlar yaşamayız. O da şu an bizimle mezun oluyor. Hep kalbimizde yaşayacak. Kahramanmaraş’ta yaşıyordu, sabah saat dört sıralarında ailesi ile birlikte enkazdan çıkamadılar. Onun saf temiz enerjisi hemen hissediliyordu ve içimize işliyordu. İlk haber aldığımızda çok üzüldük. Tüm kaybettiklerimiz bizimle beraber yaşayacak. Biz de bunu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.