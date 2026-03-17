Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tıp Fakültesi tarafından '14 Mart Tıp Bayramı ve Önlük Giydirme Töreni' düzenlendi.

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonu'nda gerçekleştiren programa Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İdris Nebi Uysal ve Prof. Dr. Murat Mayda, Tıp Fakültesi Dekanı Pembe Oltulu, akademisyenler, üniversite personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende fakülte öğrencileri Muhammed Yusuf Özdemir ve Sevilay Er, 'Neden Tıp Fakültesini Seçtim?' konuşmalarını gerçekleştirdi.

Muhammed Yusuf Özdemir, annesinin sağlık personeli olmamasına rağmen kalp krizi geçiren birisine soğukkanlılıkla inisiyatif alarak yardımcı olmasının ardından tıp mesleğini seçmeye karar verdiğini belirterek şunları söyledi: 'Hekim; genellikle teselli eden, bazen teskin eden, nadiren de tedavi eden kişidir. Hekim, olur da bir hastaya fayda dokunur diye gecesini gündüzünü, hayatının en güzel yıllarını hatta tamamını okumaya öğrenmeye ve insanlığa adayan kişidir'

Fakülte öğrencisi Sevilay Er ise 'Benim hayatım boyunca en büyük motivasyonum bir başkasının acısını dindirme ihtimali oldu. İnsanların en savunmasız, en çaresiz anlarında sadece uzaktan üzülen birisi olmak istemedim. Bir şifa eline, bir umuda ihtiyaç duyulduğunda orada olabilmek, bir insanın hayatına dokunup o güveni verebilmek istedim. Beni bugün amfilere getiren asıl güç, içimdeki bu iyileştirme ve insanlığa faydalı olma arzusudur' dedi.

'Hekimlik, bir adanmışlık mesleğidir'

Tıp mesleğinin tarihçesinden bahsederek konuşmasına başlayan Tıp Fakültesi Dekanı Pembe Oltulu konuşmasına şöyle devam etti: 'Yalnızca bilgiye dayalı teknik bir meslek değil bir adanmışlık mesleği olan hekimlik; bilgeliğin, çalışkanlığın, tevazunun, sabrın ve fedakarlığın ete kemiğe bürünmüş halidir. Değerli tıbbiyeliler; bu tören bir başlangıç. Önünüzde çokça çalışmayı ve emek vermeyi gerektiren, çoğu zaman sosyal hayatlarınızdan fedakârlık edeceğiniz uzun ve zorlu bir yol var. Hepinizin bundan sonraki eğitim hayatınızda da başarılı olacağınıza ve sizleri yanımızda meslektaşlarımız olarak göreceğimize inancım tam'

Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, 'Sevgili öğrenciler ve değerli aileler Tıp Bayramına hoş geldiniz. Bir yerimiz ağrıdığı zaman ilk olarak biz sizlere müracaat ediyoruz. Sizler mesai kavramı olmaksızın durmadan çalışıyorsunuz. Gönüllülük esası ile Tıp Fakültesini kazandığınız için her birinizi tebrik ediyorum. Eğitim hayatınız boyunca hepinize başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin' dedi.

Konuşmaların ardından tıp fakültesi öğrencileri sahneye davet edilerek akademisyenler tarafından beyaz önlükleri giydirildi. Büyük bir heyecan yaşayan öğrenciler, hekimlik yolculuklarının ilk adımını atmanın gururunu yaşadı.

Program, günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.