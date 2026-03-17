OMSAN Lojistik, başlattığı bütünsel değişimin, sahada somut ve ölçülebilir başarılar ürettiğini duyurdu.

OYAK'ın yeni dönem vizyonuyla OMSAN Lojistik'te başlatılan bütünsel değişim, sahada somut ve ölçülebilir başarılar üretmeye devam ediyor. Lojistiğin farklı alanlarında kendini gösteren bu ivmenin, bugün otomotiv operasyonlarındaki kalite ve süreklilik performansına net bir şekilde yansıdığı aktarıldı. Sadeleşen organizasyon yapısı ve güçlenen süreç disiplini, şirketin operasyonel standartlarını yukarı taşımaya katkı sağladığı ifade edildi.

'Üretim Sonu Kalite Kontrol' ve 'Tavşan Araç Testi'

Üretim Sonu Kalite Kontrol Sistemi, üretimi tamamlanmış araçların montaj hattının sonunda müşteri adına detaylı kontrolünü sağlayan ve denetim mekanizmalarının etkinliğini bizzat kusurlu parça kullanarak sınayan bir kalite kontrol ve doğrulama sistemi olarak öne çıkıyor. Üç farklı modelin aynı anda hattan geçtiği yüksek karmaşıklıktaki bir ortamda bu iki mekanizmanın uyumu, operasyonel olgunluğun önde gelen kanıtı olarak ifade ediliyor.

Renault'tan teşekkür

OMSAN'ın Renault ile yürüttüğü operasyonlarda uzun dönemli sergilediği 'sıfır hata' performansı, Renault yönetimi tarafından da takdirle karşılandı. Üretim sürekliliğine sağlanan bu kritik katkı nedeniyle OMSAN'a teşekkür eden yetkililer, sahadaki disiplinin verimlilik üzerindeki etkisini vurguladı. Şirket, bu başarıyı geçici bir sonuç değil, 2026 yılı hedefleri doğrultusunda kalıcı bir standart olarak konumluyor.

OMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu, süreci şu sözlerle özetledi: 'Yaptığımız dönüşümü sahada test ediyoruz. Ölçülebilir olmayan hiçbir başarıyı gerçek kabul etmiyoruz. Üretim Sonu Kalite Kontrol sürecinde yakaladığımız istikrarı, doğrulama yöntemleriyle sürekli sınayarak kalıcı hale getiriyoruz.'