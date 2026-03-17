Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla Tekirdağ genelinde gıda satış ve üretim noktalarına yönelik denetimler artırıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında gıda satış ve toplu tüketim yerleri, unlu mamul üretimi yapan işletmeler ile tatlı ve şekerleme üretip satan iş yerleri kontrol edildi. Ramazan paketi satışı yapan işletmeler, denetimler kapsamında detaylı şekilde incelendi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihi ve etiket bilgileri, soğuk zincirin korunup korunmadığı ile ürünlerin hijyen ve muhafaza koşulları titizlikle kontrol edildi.

Yetkililer, Ramazan ayı boyunca gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirebileceğini ifade etti.