Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Türkiye Diyanet Vakfı Zonguldak İl Müftülüğü ile Genç Türkiye Diyanet Vakfı Zonguldak Şubesi iş birliğinde düzenlenen 'Gençliğe Değer Sofrasında Beklenen Sensin İftar Buluşması' programında öğrencilerle bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini ve mübarek Kadir Gecesi'nin bereketini gençlerle birlikte paylaştı.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu Hanımefendi, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Program, ilahi ve ney dinletisi ile başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Okunan ezanın ardından edilen dualarla oruçlar açıldı. Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu yerli ve uluslararası öğrenciler olmak üzere yaklaşık 500 kişi aynı sofrada buluşarak Ramazan ayının birlik, paylaşma ve kardeşlik ruhunu birlikte yaşadı. Program kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan tarafından Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

İftar programı hakkında değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ramazan ayının birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirerek manevi atmosferi gençlerle paylaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri dile getirdi:

'Rahmet ve bereket ayı olan mübarek Ramazan'da gençlerimizle aynı sofrada buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Böylesine anlamlı bir programın düzenlenmesine vesile olan Türkiye Diyanet Vakfı Zonguldak İl Müftülüğümüze ve Genç Türkiye Diyanet Vakfı Zonguldak Şubemize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda bugün bizlerle birlikte olma nezaketini gösteren Sayın Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu'na ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürümüz Sayın İzani Turan'a şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada Türkiye'nin 81 ilinden gelerek üniversitemizi tercih eden kıymetli gençlerimizle birlikte, dünyanın farklı coğrafyalarından eğitim almak için Üniversitemize gelen uluslararası öğrencilerimizin aynı sofrada buluşması bizler için ayrı bir gurur ve mutluluk vesilesidir. Farklı kültürlerden gelen gençlerimizin Ramazan'ın manevi atmosferinde bir araya gelerek kardeşlik duygularını paylaşmaları, üniversitemizin sahip olduğu kültürel zenginliğin en güzel göstergelerinden biridir. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Onların akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunan her türlü çalışmayı çok kıymetlidir. Bu vesileyle burada bulunan protokol üyelerimizin, kıymetli öğrencilerimizin ve programda emeği bulunanların, hemşehrilerimizin, Üniversite ailemizin mübarek Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle tebrik ediyor, tutmuş oldukları oruçların Yüce Allah katında kabul olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nın da başta değerli gençlerimiz olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Rabbim bizlere daha nice Ramazanlara ve bayramlara hep birlikte sağlık, huzur ve başarı içinde erişmeyi nasip eylesin.'

Program, öğrencilerle gerçekleştirilen samimi sohbetlerin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.