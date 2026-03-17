Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehitleri rahmetle anarak Çanakkale ruhunun milletin en büyük gücü olduğunu vurguladı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Tatık, mesajında tarihimizin en büyük destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin, milletin bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olduğunu ifade etti.

Başkan Tatık mesajında, 'Tarihimizin en büyük destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum' dedi.

18 Mart 1915'te kazanılan zaferin, milletin vatan sevgisini ve bağımsızlık kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini belirten Tatık, Çanakkale'de yazılan destanın; inanç, cesaret ve birlik ruhunun en güçlü göstergelerinden biri olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

Şehitlerin emanetine sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Başkan Tatık, 'Bu toprakları bizlere vatan kılmak için canlarını feda eden kahraman ecdadımızın emaneti olan ülkemize sahip çıkmak, onların fedakarlıklarını unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin en önemli sorumluluğudur. Çanakkale'de ortaya konan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bugün de milletimizin en büyük gücü olmaya devam etmektedir' ifadelerini kullandı.

Başkan Tatık mesajının sonunda, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, Çanakkale kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.