Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

İçeriği Görüntüle

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Takip ve araştırmalar sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 bin kullanımlık A4 uyuşturucu madde, 7 adet Lyrica ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçta bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA