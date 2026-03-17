Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Takip ve araştırmalar sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 bin kullanımlık A4 uyuşturucu madde, 7 adet Lyrica ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçta bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.