Adana'nın Kozan ilçesinde, arıların korunmasına yönelik 'Arı Varsa Hayat Var, Üretim Var' projesi çerçevesinde meyve bahçelerinde bilgilendirme ve arazi çalışmaları gerçekleştirildi.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Arı Varsa Hayat Var, Üretim Var' projesi çerçevesinde ekipler sahaya indi. Üreticilerle birebir görüşen ekipler, arıların tarımsal üretimdeki hayati rolüne dikkat çekti. Çalışmalara katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş da üreticilerle bir araya gelerek hem bilgilendirme yaptı hem de uygulamaları yerinde inceledi.

Karataş, arıların doğanın en önemli canlıları arasında yer aldığını belirterek, dünyadaki bitkilerin büyük bir kısmının arıların yaptığı tozlaşma sayesinde meyve verdiğini ifade etti. Arıların olmadığı bir ortamda üretim ve bereketten söz edilemeyeceğini vurgulayan Karataş, bu nedenle arıların korunmasının sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Üreticilerin bilgilendirildiği çalışmada ilaçlamanın sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde, arıların uçuş yapmadığı zaman dilimlerinde yapılması gerektiği belirtilirken, arılara zarar vermeyen ya da en az zararlı ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin tercih edilmesi istendi.

Yürütülen çalışmalarda Kozan ilçe genelinde yaklaşık 300 parselde 300 üreticiye ulaşılması planlanırken, hedefe ulaşıldıktan sonra da bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.