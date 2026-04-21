Adana'da gereksiz korna kullandığı için ceza kesilen yolcu otobüsü sürücüsü, kendisine soru soran kadın gazeteciye, 'Gel sana göstereyim havalı kornayı. Sana öyle bir havalı korna göstereyim ki aklın, hayalin dursun' dedi. Sürücüye 18 bin TL para cezası uygulandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentte toplu taşıma araçlarına yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi. Sivil ekipler ve dron ile kurallara uymayan otobüs ile minibüs şoförlerini tespit etti. Uygulamada kurallara uymayan 60 sürücüye toplamda 198 bin 739 TL para cezası uygulandı.

Gereksiz korna çaldığı için cezai işlem uygulanan otobüs sürücüsü Osman K. (46), kendisine soru yönelten kadın gazeteciye sözlü tacizde bulundu. Osman K., 'Evet, havalı kornadan ceza yedim. Gel sana göstereyim havalı kornayı. Sana öyle bir havalı korna göstereyim ki aklın, hayalin dursun. Boş boş iş yapıyorsunuz' dedi.

Sürücü Osman K.'ye 'gereksiz korna kullanımı' ve 'psikoteknik belgesi olmadan ticari araç sürme' maddelerinden 18 bin TL para cezası uygulandı.