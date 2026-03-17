Yunusemre Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesi (KSS) esnafının yaşadığı sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda saha incelemelerinde bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, esnafla iş birliği içinde hareket ettiklerini vurguladı.. Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda, KSS esnafının talep ve sorunları ele alındı. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın yanı sıra başkan yardımcıları Haydar İzci ve Mimar Yusuf Ataç, Manisa Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Levent Pirinçciler, Manisa Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak ile Manisa Motorlu Araçlar Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Ateşbudak katıldı. Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen toplantıda; terk edilmiş ve hurdaya ayrılmış araçlar, kaldırım düzenlemeleri, yeşil alanların bakımı ve yangın yollarının durumu gibi önemli başlıklar gündeme geldi. Esnaf, yaşadıkları sorunları detaylı şekilde aktarırken, çözüm önerileri de birlikte değerlendirildi.

Toplantının ardından sanayi sitesinde incelemelerde bulunan Başkan Balaban ve beraberindeki heyet, sorunları yerinde tespit ederek yapılacak çalışmalar için notlar aldı. Başkan Semih Balaban, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, 'Esnafımız bizim için çok kıymetli. Onların daha düzenli, güvenli ve verimli bir ortamda çalışabilmesi için tüm imkanlarımızla sahadayız. Sorunları yerinde görüp hızlı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Ortak akıl ve iş birliğiyle Yunusemre'yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmekte kararlıyız' dedi.