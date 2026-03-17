Kaymakam Mustafa Çelik, Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen iftar programında özel ihtiyaçlı bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Oltu Kardeşler Cağ Kebap Salonu'nda gerçekleştirilen program, samimi bir atmosferde yapıldı. Kaymakamlık tarafından organize edilen iftara ilçe protokolü ve kurum amirleri de katıldı. Programda katılımcılarla yakından ilgilenen Kaymakam Çelik, özel ihtiyaçlı bireyler ve aileleriyle sohbet ederek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

İftar programında ilk duayı özel ihtiyaçlı İdris Kaya yaparken, yemek sonrası duayı ise Yunus Taşkın gerçekleştirdi. Programa, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik'in yanı sıra Adem Çelebi, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Kahraman, Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Kılınboz, Ayşenur Kıranta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Sefa Özmen ile Burtay Oğuz Yavuz ve Vedat Sağlam'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 vatandaş katıldı.

İftar programına katılan vatandaşlar, Kaymakam, belediye yetkilileri ve ilçe yöneticilerine gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen program, yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.