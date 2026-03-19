Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), akademik kalite alanında önemli bir başarıya imza attı. Fakülte bünyesindeki tüm bölümler, STAR (Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği) tarafından yürütülen değerlendirmeler sonucunda akreditasyon almaya hak kazandı.

Yükseköğretimde kalite güvencesinin yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen akreditasyon sürecinde; eğitim programları, akademik kadro, öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımları ile ölçme ve değerlendirme sistemleri detaylı şekilde incelendi. Süreçte hazırlanan öz değerlendirme raporları ve kanıt temelli dokümantasyon çalışmaları belirleyici oldu.

Fakülte bünyesinde yürütülen çalışmalar, dekanlık koordinasyonunda kalite komisyonu ve bölüm temsilcilerinin katkılarıyla tamamlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda İktisat ve İşletme bölümleri 4 yıllık akreditasyon alırken; Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile Uluslararası İlişkiler bölümleri 3 yıllığına akredite edildi. Böylece fakültedeki tüm bölümler kalite standartlarını sağlayarak akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı.

Rektör Erol Yaşar, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitenin temel hedefinin çağın gereksinimlerine uygun, analitik düşünebilen ve uluslararası standartlarda yetkin bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti. Yaşar, İİBF’nin tüm bölümleriyle aldığı akreditasyonun üniversitenin kalite vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

İİBF Dekanı Cemal Altan ise uzun ve titiz bir sürecin ardından elde edilen bu sonucun, fakültede yürütülen kalite güvencesi çalışmalarının güçlü bir çıktısı olduğunu vurguladı. Altan, akreditasyonun öğrencilerin aldığı eğitimin niteliğini artırdığını ve mezun diplomalarının değerini güçlendirdiğini kaydetti.

Mersin Üniversitesi, elde edilen bu başarıyla birlikte “araştırma üniversitesi” olma hedefi doğrultusunda kalite odaklı çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.