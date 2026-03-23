Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Yenişehir 100. Yıl Akkent İlkokulu öğrencilerinin mektuplarına karşılık olarak , Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından kaleme alınan ve her öğrenciye özel olarak yazılan mektupları bizzat öğrencilere teslim etti.

Yenişehir 100. Yıl Akkent İlkokulu öğrencileri, duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla Bakan Yusuf Tekin’e mektup yazarak anlamlı bir iletişim köprüsü kurmuştu. Öğrencilerin bu samimi girişimini karşılıksız bırakmayan Bakan Tekin, her bir öğrenciye özel hitapla hazırladığı cevap mektuplarını okula gönderdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, söz konusu mektupları öğrencilere tek tek ulaştırdı. Sınıf öğretmenleri tarafından okunan mektuplarda Yusuf Tekin, öğrencilerin gayret ve medeni cesaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken; bu süreçte emeği geçen öğretmen ve velilere de teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Özdemirci, bayram kültürü üzerine de sohbet etti. Bayramlarda aile büyüklerini ziyaret etmenin kültürümüzdeki yeri ve önemine değinilen konuşmada, geleneklerin yaşatılmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca, mektupların yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından gönderilen hikâye kitapları da öğrencilere hediye edildi. Kitap dağıtımı sırasında öğrencilerle kitap okumanın önemi üzerine sohbet edilerek, “kitapların en sadık dost olduğu” mesajı paylaşıldu.

Ziyarette Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdürü ve Şube Müdürleri de hazır bulundu.