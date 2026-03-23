Mersin Büyükşehir Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında tiyatroseverler için '5 Gün 5 Oyun-27 Mart Dünya Tiyatro Günü Seçkisi' programı hazırladı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek oyunlar, 24-28 Mart tarihleri arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında izleyiciyle buluşacak.

Sanatı ve sanatçıyı destekleyerek Mersinli sanatseverleri tiyatro ile buluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, 25. Sanat Sezonu kapsamında özel bir seçkiye imza attı. Program kapsamında tamamı ücretsiz olarak sahnelenecek 'Bahar Noktası', 'Misafir', 'Eyvah Nadir', 'Ben Anadolu' ve 'Buzlar Çözülmeden' adlı oyunlar, farklı şehirlerden gelecek tiyatroseverlerin de katılımıyla sahne alacak.

Göreve geldiği 2019 yılından itibaren kentte tiyatronun kurumsallaşmasına katkı sağlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde gelişimini sürdüren Şehir Tiyatrosu, 56 kişilik profesyonel kadrosuyla seyirci karşısına çıkacak.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, 25. sanat sezonu kapsamında 5 gün boyunca farklı oyunlarla seyirciyle buluşacaklarını belirterek, '5 Gün 5 Oyun-27 Mart Dünya Tiyatro Günü Seçkisi kapsamında 24-28 Mart tarihleri arasında her gün saat 20.00'de seyirci ile buluşacağız. 'Bahar Noktası', 'Misafir', 'Ben Anadolu', 'Eyvah Nadir' ve 'Buzlar Çözülmeden' isimli eserlerimiz sizlerle olacak. 27 Mart Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun. Tüm Mersinli sanatseverleri oyunlarımıza bekliyoruz' dedi.