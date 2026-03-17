İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'Okullarımız İyilikte Yarışıyor' projesi çerçevesinde hazırladıkları el emeği ürünlerin satışından elde edilen geliri Gazze'deki iftar sofralarına bağışladı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma ile öğrenciler yardımlaşma bilincini sahada uygulama fırsatı buldu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan saygı, sorumluluk ve adalet değerleri temel alınarak hazırlanan projede çeşitli sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüldü. Okul imkanları dahilinde kurulan takı ve örgü atölyelerinde öğrenciler tarafından üretilen ürünler, düzenlenen yardım kampanyasında satışa sunuldu. Ayrıca proje sürecinde dağıtılan kumbaralar aracılığıyla da bağış toplandı.

Kantin borçları kapatıldı

Elde edilen gelirlerin bir kısmı ile okul kantininde bazı öğrencilerin biriken borçları kapatılarak okul içi dayanışma sağlandı. Gelirin önemli bir bölümü ise Gazze'de düzenlenen 500 kişilik iftar organizasyonu için bağışlandı. Velilerin de desteklediği süreçte öğrenciler merhamet ve yardımlaşma duygularını somut bir faaliyete dönüştürdü.

Öğrenciler değerleri yaşayarak öğrendi

Proje yürütücüleri, amacın öğrencilerin değerleri sadece öğrenmesi değil, yaşayarak kavramaları olduğunu, öğrencilerin emek verip üreterek paylaşmayı öğrendiğini ve iyiliğin hayatın içinde nasıl karşılık bulduğunu deneyimlediğini kaydetti.

Benzer projelere ilham olması hedefleniyor

Okul yönetimi ve proje ekibi, öğrencilerin büyük emek verdiği bu iyilik kampanyasının görünür olmasının hem değerler eğitimi çalışmalarına hem de benzer projelere ilham olmasını temenni ettiklerini ifade etti.