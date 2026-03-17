Erzurum Palandöken'de kayak keyfi tüm hızıyla devam ederken, kent merkezinde de gençler kar voleybolu ile hem yarıştı hem de gönüllerince eğlendi.

Atatürk Üniversitesi kampüsü içinde oluşturulan ve kış sporlarına yönelik aktivitelere bir yenisi daha katıldı. Spor Bilimleri Fakültesi ve Spor Organizasyonları Öğrenci Kulübü'nün ortaklaşa yaptığı organizasyonlar; 9 takımdan oluşan bir kar voleybolu turnuvası yapıldı. Kar üstünde kıran kırana geçen voleybol müsabakaları sonunda; Aşkale Meslek Yüksekokulu birinci olurken, SBF Rekraesyon ikinci ve SBF Öğretmenlik üçüncü oldu.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, amaçlarının hem öğrencilere farklı aktiviteler sunmak hem de kış sporların sevdirmek olduğunu ifade ederek, 'Benzeri turnuvaları geleneksel hale getirerek öğrencilerimize güzel anlar yaşamalarını hedefliyoruz. Kar voleybolu turnuvasıyla kış sporları noktasında farkındalık oluşturduk' dedi.