Türkiye genelinde eşzamanlı yapılan ortak yazılı sınav uygulaması Muğla’da da gerçekleştirilirken, Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, sınav sürecini yerinde inceledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uygun olarak ortak yazılı sınav uygulamasını başlattı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sınıf düzeyleri artırılarak planlanan ortak yazılı sınavların ilki, 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan sınavların ilki, 6. sınıf Türkçe ve 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde yapıldı. 6. sınıf Türkçe sınavında 7, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sınavında ise 8 açık uçlu soru yer aldı. Ertesi gün 6. ve 10. sınıf matematik sınavları da yine açık uçlu sorularla yapıldı ve tüm sınavlar saat 09.40’da başlayıp 10.20’de sona erdi. 6’ıncı sınıf matematik sınavı için ülke genelinde ortak bir puanlama uygulanacak olup, geçerli mazereti bulunan öğrenciler için telafi sınavları 8 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ’ortakyazilisinav’ sitesi üzerinden açıklanacak ve sonuçlar e-Okul sistemine işlenecek. Sınavlara katılamayan öğrencilerin bilgileri de sistemde güncellenecek.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ise Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek sınav sürecini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunan Çay, eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve velilerin sürece aktif katılımının önemine dikkat çekti.